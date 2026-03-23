Пенсионеров и детей защитят от телефонных аферистов новыми запретами

В России готовят новые правила связи, которые защитят уязвимых граждан от аферистов. В обновленный антимошеннический пакет включили автоматический запрет на международные звонки для людей старше 60 лет на стационарные телефоны. Также операторы перестанут присылать СМС-коды для подтверждения действий на сим-карты, которыми пользуются дети. Депутаты уже приняли первую версию проекта 10 февраля, а сейчас дорабатывают документ ко второму чтению. Как сообщает Forbes, компании связи почти завершили техническую подготовку и скоро запустят эти услуги.

Родители теперь смогут официально сообщать оператору, что сим-картой пользуется ребенок. После этого система заблокирует доставку сообщений с кодами аутентификации на такой номер. Эксперты отмечают, что преступники все чаще выбирают детей целью для атак на семьи. Операторы подтвердили готовность внедрить эти ограничения по аналогии с сервисами на "Госуслугах". При этом специалисты Forbes предупреждают о нюансах: возрастная маркировка контента не всегда работает корректно, а мошенники чаще используют не СМС, а обычные звонки и психологическое давление. Таким образом, новые запреты станут лишь одним из барьеров для защиты абонентов.

Ранее сообщалось, что в марте из-за мер безопасности в Москве начались масштабные сбои в работе мобильного интернета и голосовой связи, которые охватили центр, деловые кварталы и спальные районы. Ситуация нанесла серьезный удар по столичному бизнесу: эксперты оценивают ежедневные потери предпринимателей в миллиард рублей.