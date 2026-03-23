Президент РФ посоветовал нефтяникам закрыть долги перед банками

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам призвал нефтегазовые компании использовать растущие доходы для расчета с банками. Он предложил направить дополнительные деньги, которые бизнес получает из-за высоких мировых цен на сырье, на закрытие долгов перед отечественными кредитными организациями. Глава государства назвал такой шаг зрелым решением. Цитату президента опубликовала пресс-служба Кремля.

Ранее Владимир Путин уже советовал энергетическим компаниям гасить кредиты за счет экспортной выручки. По оценкам экспертов, если цена нефти Urals превысит 60-62 доллара за баррель, бюджет в 2026 году может получить от 1 до 1,5 трлн рублей дополнительных нефтегазовых доходов. Эти средства помогут укрепить финансовую стабильность компаний и банковского сектора.

Сообщалось, что мировые цены на нефть резко выросли: марка Brent превысила 100 долларов за баррель из-за атак на танкеры в Ираке, что потенциально сулит России доходы, но создает серьезные риски.