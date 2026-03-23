Представлен полный кард совместного турнира RCC и Karate Combat в Екатеринбурге

В эту пятницу, 27 марта, в Екатеринбурге пройдет совместный турнир российской бойцовской лиги RCC, созданной Русской медной компанией, и зарубежной организации Karate Combat. Шоу соберет топовых спортсменов со всего мира: из России, Грузии, Казахстана, Турции, Бразилии, Ирана, США, Нидерландов, Уганды и Франции.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, главным событием вечера станет титульный поединок российской звезды единоборств Ильясa Хамзина из команды "Архангел Михаил" и француза Алекса Лоорэ.

Это будет титульное противостояние: Хамзину предстоит защита титула Karate Combat, который он завоевал в декабре в США.

Россию на турнире будут представлять сразу 17 спортсменов. Зрителей ждет 16 поединков, в том числе два женских противостояния.

Сегодня лига представила полный кард турнира:

Бой за титул чемпиона Karate Combat в среднем весе

Ильяс Хамзин (Россия) vs Алекс Лоорэ (Франция)

Бой за титул чемпиона Karate Combat в полулегком весе

Адам Ной (Франция) vs Луис Роча (Бразилия)

Бой в промежуточном весе, 72,5 кг

Гурам Кутателадзе (Грузия) vs Кадир Далкиран (Турция)

Бой в легком весе, 70 кг

Дмитрий Киреев (Россия) vs Ти Джей Браун (США)

Бой в полутяжелом весе, 93 кг

Валерий Бизяев (Россия) vs Али Алиев (Россия)

Бой в тяжелом весе, свыше 93 кг

Сергей Веселкин (Россия) vs Иван Грачев (Россия)

Бой в полулегком весе, 66 кг

Саджад Саттари (Иран) vs Алишер Карменов (Казахстан)

Бой в промежуточном весе, 79 кг

Сайфуллах Хамбахадов (Россия) vs Мортеза Сейфифард (Иран)

Бой в промежуточном весе, 54 кг

Кьяра ван дер Клоостер (Нидерланды) vs Фунда Алкыс (Турция)

Бой в промежуточном весе, 86,2 кг

Сергей Пономарев (Россия) vs Валинто Антюнес (Бразилия)

Бой в промежуточном весе, 125 кг

Игорь Загайнов (Россия) vs Шамсутдин Махмудов (Россия)

Бой в промежуточном весе, 64 кг

Лиана Джоджуа (Грузия) vs Диана Погосян (Россия)

Бой в промежуточном весе, 70,3 кг

Дмитрий Дмитриев (Россия) vs Авард Казимба (Уганда)

Бой в тяжелом весе, свыше 93 кг

Игорь Глазков (Россия) vs Луис Оливейра (Бразилия)

Бой в среднем весе, 84 кг

Никита Кондратов (Россия) vs Денис Бурматов (Россия)

Бой в полулегком весе, 66 кг

Виталий Шнюков (Россия) vs Тимур Умаров (Россия)

Бой в промежуточном весе, 72 кг

Константин Шахтарин (Россия) vs Эльдар Вахрушев (Россия).

Турнир состоится на арене Академии единоборств РМК.