Представлен полный кард совместного турнира RCC и Karate Combat в Екатеринбурге
В эту пятницу, 27 марта, в Екатеринбурге пройдет совместный турнир российской бойцовской лиги RCC, созданной Русской медной компанией, и зарубежной организации Karate Combat. Шоу соберет топовых спортсменов со всего мира: из России, Грузии, Казахстана, Турции, Бразилии, Ирана, США, Нидерландов, Уганды и Франции.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, главным событием вечера станет титульный поединок российской звезды единоборств Ильясa Хамзина из команды "Архангел Михаил" и француза Алекса Лоорэ.
Это будет титульное противостояние: Хамзину предстоит защита титула Karate Combat, который он завоевал в декабре в США.
Россию на турнире будут представлять сразу 17 спортсменов. Зрителей ждет 16 поединков, в том числе два женских противостояния.
Сегодня лига представила полный кард турнира:
Бой за титул чемпиона Karate Combat в среднем весе
Ильяс Хамзин (Россия) vs Алекс Лоорэ (Франция)
Бой за титул чемпиона Karate Combat в полулегком весе
Адам Ной (Франция) vs Луис Роча (Бразилия)
Бой в промежуточном весе, 72,5 кг
Гурам Кутателадзе (Грузия) vs Кадир Далкиран (Турция)
Бой в легком весе, 70 кг
Дмитрий Киреев (Россия) vs Ти Джей Браун (США)
Бой в полутяжелом весе, 93 кг
Валерий Бизяев (Россия) vs Али Алиев (Россия)
Бой в тяжелом весе, свыше 93 кг
Сергей Веселкин (Россия) vs Иван Грачев (Россия)
Бой в полулегком весе, 66 кг
Саджад Саттари (Иран) vs Алишер Карменов (Казахстан)
Бой в промежуточном весе, 79 кг
Сайфуллах Хамбахадов (Россия) vs Мортеза Сейфифард (Иран)
Бой в промежуточном весе, 54 кг
Кьяра ван дер Клоостер (Нидерланды) vs Фунда Алкыс (Турция)
Бой в промежуточном весе, 86,2 кг
Сергей Пономарев (Россия) vs Валинто Антюнес (Бразилия)
Бой в промежуточном весе, 125 кг
Игорь Загайнов (Россия) vs Шамсутдин Махмудов (Россия)
Бой в промежуточном весе, 64 кг
Лиана Джоджуа (Грузия) vs Диана Погосян (Россия)
Бой в промежуточном весе, 70,3 кг
Дмитрий Дмитриев (Россия) vs Авард Казимба (Уганда)
Бой в тяжелом весе, свыше 93 кг
Игорь Глазков (Россия) vs Луис Оливейра (Бразилия)
Бой в среднем весе, 84 кг
Никита Кондратов (Россия) vs Денис Бурматов (Россия)
Бой в полулегком весе, 66 кг
Виталий Шнюков (Россия) vs Тимур Умаров (Россия)
Бой в промежуточном весе, 72 кг
Константин Шахтарин (Россия) vs Эльдар Вахрушев (Россия).
Турнир состоится на арене Академии единоборств РМК.