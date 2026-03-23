В Нижневартовске из-за драки учеников со школы взыскали деньги

В Нижневартовске со школы взыскали деньги из-за драки учеников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Между учениками школы произошел конфликт, в результате которого ребенку причинен вред здоровью средней тяжести. Работники школы в нарушение требований законодательства не обеспечили и не предотвратили противоправное поведение виновного подростка на территории образовательного учреждения. В интересах ребенка прокурором в суд направлено исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил иск прокурора и взыскал с образовательного учреждения в пользу несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей. Решение суда вступило в законную силу.

Денежные средства перечислены законному представителю в полном объеме.