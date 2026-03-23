23 Марта 2026
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Фото: Накануне.ru

Объездную вокруг Алушты откроют осенью

Движение по автодороге в обход Алушты планируется запустить к сентябрю этого года. Об этом заявил министр транспорта Крыма Арсений Козловский.
Он отметил, что подрядчик выполняет работы даже с опережением графика, а дорога будет очень красивая и с замечательными видами на море и горы.

"Будет мост, каких я еще не видел: высота подпорок будет больше 30 метров", - сказал министр.

На прошлой неделе пресс-служба подрядчика АО "ВАД" сообщила, что готовность обхода Алушты уже превышает 80%. Работы ведутся более трех лет. Контрактный срок завершения работ - конец 2026 года, но открыть дорогу смогут раньше. Это будет четырехполосная трасса длиной почти 8 км. Несмотря на небольшую длину, проект отличается сложностью, так как часть трассы проложена в горной местности, требуются две многоуровневые транспортные развязки, мост через реку, виадук и путепроводы.

Важность объездной вокруг Алушты связана с тем, что сейчас для проезда из Симферополя к городам и поселкам Южного берега Крыма: Ялте, Партениту, Алупке, Форосу и др. - приходится ехать непосредственно через Алушту, что увеличивает время и транспортный поток через город. Ожидается, что новый обход должен сократить время в дороге на 1-2 часа. Скорость движения по новой дороге составит 100 км/ч, но на горных участках трассы – не более 60 км/ч.

