Лукашенко отпустил из Белоруссии в Литву почти 2 тысячи машин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отпустил из страны грузовики, стоявшие на границе с Литвой. Машины стояли на границе с ноября 2025 г. из-за "недружественных действий литовской стороны", закрывшей пункты пропуска на белорусско-литовской границе.

На специально оборудованных площадках размещены почти 2 тыс. транспортных средств, в том числе тягачей, прицепов и полуприцепов. Они могут уезжать через литовское направление в соответствии с законодательством. Литовские транспортные средства, фактически принадлежащие польским перевозчикам, смогут выезжать в том числе и через польское направление, где сопредельная сторона работает более активно.

Таможенные органы приступили к работе. По мере поступления от перевозчиков оплаты за хранение, а она сейчас в разы ниже определенной ранее, транспортные средства смогут выезжать, сообщает Государственный таможенный комитет Белоруссии.