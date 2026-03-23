Больница Тавды выплатила полмиллиона матери пациента, скончавшегося из-за опухоли

Жительница Тавды взыскала с больницы 500 тыс. рублей за смерть своего сына, которому поздно диагностировали опухоль. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Свердловчанка обратилась в ведомство и рассказала, что медики долгое время ничего не замечали во рту ее сына. Только в марте 2025 года оториноларинголог выявил опухоль дна полости рта с вовлечением языка и увеличением шейных лимфоузлов. Онколог диагноз подтвердил, добавив, что заболевание уже запущено. В скором времени сын заявительницы скончался.

Тавдинская городская прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы о ненадлежащем оказании медицинской помощи ее сыну. Проверка показала, что пациента направили на необходимые исследования несвоевременно, а документы велись с нарушениями.



Тавдинский районный суд частично удовлетворил иск и взыскал с медучреждения в пользу матери погибшего 500 тыс. рублей компенсации морального вреда.