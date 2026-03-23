"Яндекс" "не наблюдает" случаев взлома "умных колонок"

В пресс-службе "Яндекса" сообщили РБК Петербург, что служба безопасности компании не наблюдает случаев удаленного взлома умных колонок. "Умные колонки" разработаны с учётом строгих требований кибербезопасности: все данные между колонкой и облаком передают с использованием многоуровневого шифрования, программное обеспечение постоянно обновляется, а доступ к управлению возможен только через подтвержденный аккаунт пользователя.

Напомним, ранее управление по борьбе с киберпреступностью ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупредило россиян о новой опасности. Хакеры все чаще взламывают умные колонки и голосовых ассистентов, чтобы следить за их владельцами. Эксперты из "Лаборатории Касперского" подтверждают, что преступники используют такие гаджеты как инструменты для прослушивания частных разговоров.