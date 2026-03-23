В московском метро мужчина распылил газ в лицо детям и студенту

Неизвестный мужчина в кепке распылил перцовый баллончик в вагоне поезда на станции метро "Бауманская" в Москве. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на свои источники, нападавший сначала поссорился со студентом из Экваториальной Гвинеи. Во время драки хулиган выхватил баллончик и направил струю газа в сторону оппонента и других пассажиров.

От газа пострадали две школьницы из Татарстана, которые приехали в Москву на конкурс чтецов. Врачи диагностировали у девочек химические ожоги глаз и срочно отвезли их в больницу.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту нападения. Полицейские активно ищут злоумышленника, который успел убежать с места происшествия сразу после инцидента.

Ранее в центре Москвы, рядом с парком "Зарядье", женщина погибла после падения с Большого Москворецкого моста на дорогу. На месте происшествия сейчас работают полицейские и экстренные службы.