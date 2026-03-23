До полумиллиона за предмет: озвучена стоимость качественной подготовки к ЕГЭ с репетитором

Чтобы подготовить выпускника к сдаче ЕГЭ с репетитором только по одному предмету, родителям потребуется почти полмиллиона рублей. Такие результаты озвучила основатель образовательного центра "Будь отличником" Анастасия Чеснок.

Она уверена, что цены на репетиторские услуги будут только расти, потому что на них есть и будет спрос. При расчете общей суммы она исходила из того, что качественная подготовка к ЕГЭ занимает в среднем два года - 10 и 11 класс. Это около 87 недель, то есть при двух занятиях в неделю 174 занятия. При средней стоимости занятия около 2500 рублей, получается 435 тыс. рублей. Если готовиться только год, общая сумма будет порядка 200-220 тыс. рублей.

Из-за роста популярности колледжей репетиторы работы не лишаются. Теперь и к ОГЭ после 9 класса готовятся, чтобы получить хорошие баллы, отмечает Чеснок. При этом ИИ не заменит репетиторов, как считают некоторые.

"Подготовка к экзаменам — это система. Без наставника, который вовремя скорректирует и даст обратную связь, ребенок утонет в информации. Самостоятельная подготовка занимает в разы больше времени", — заключила эксперт.

Как ранее выяснил Центр экономики непрерывного образования Президентской академии, 63% первокурсников российских вузов перед поступлением занимались с репетитором. А 80% школьников уверены, что без репетиторов успешно сдать ЕГЭ невозможно. Самое интересное, что и 67% учителей считают так же.