В Ленинградской области тушат ёмкости с нефтепродуктами, ранее атакованные БПЛА

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о том, что спасатели продолжают тушить пожар, начавшийся из-за атаки БПЛА на регион.

"В ходе отражения атаки над регионом уничтожено более 70 воздушных целей. В порту Приморска продолжается тушение ёмкостей с нефтепродуктами. В тушении задействованы более 50 единиц техники, отряды МЧС и Леноблпожспаса", - написал Дрозденко в своём telegram-канале.

Ранее Дрозденко сообщил о том, что около 60 БПЛА уничтожено в Ленобласти менее, чем за сутки. Один из беспилотников при падении повредил опору ЛЭП в районе посёлка Ермилово Выборгского района.