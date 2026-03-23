Готовность Тюменской области к паводкоопасному периоду и пожароопасному сезону проверяет МЧС России, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

С 23 по 27 марта в регионе работают специалисты Центрального аппарата МЧС России.

В правительстве Тюменской области состоялось установочное заседание рабочей группы. Его провел заместитель губернатора Руфат Биктимеров.

"У нас проходит проверка готовности органов управления, сил и средств функциональных и территориальной подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Тюменской области к действиям по предназначению в паводкоопасный период и пожароопасный сезон 2026 года. Она будет вестись на протяжение недели, утвержден состав должностных лиц от региональных органов власти", - заявил он.

Заместитель директора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России генерал-майор Владислав Гадеев сообщил, что специалисты: оценят подготовку к пожароопасному сезону, проверят все мероприятия, запланированные в муниципалитетах по подготовке, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведут смотр группировки Тюменской области.