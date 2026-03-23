В Соликамске в двухэтажном доме по улице Розы Землячки обрушилось потолочное перекрытие

В Соликамске следователем СК России возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

21 марта 2026 года в Соликамске в двухэтажном доме по улице Розы Землячки обрушилось потолочное перекрытие. Никто из жильцов дома не пострадал.

Следователем проверен осмотр места происшествия. Назначаются необходимые судебные экспертизы. Следствием будут предприняты все необходимые меры для восстановления нарушенных прав жителей дома. Действиям либо бездействию должностных лиц будет дана правовая оценка. Расследование уголовного дела продолжается.