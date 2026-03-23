В "Кольцово" отменили два рейса в Санкт-Петербург

Два рейса из Екатеринбурга в Санкт-Петербург были отменены из-за ограничений в Ленинградской области.

На онлайн-табло аэропорта "Кольцово" сообщается, что были отменены вчерашний рейс FV-6404 компании "Россия" на 22.25 и сегодняшний 5N-502 от SmartAvia на 07.15.

Напомним, накануне в Ленобласти была объявлена беспилотная опасность. В небе над регионом уничтожили пять украинских дронов. Сегодня утром глава региона Александр Дрозденко написал в своих соцсетях, что в общей сложности над Ленинградской областью уничтожено более 50 беспилотников.

В Санкт-Петербурге на фоне этого зафиксированы сбои в работе мобильного интернета, местами не работают даже сайты из "белого списка", а в аэропорте Пулково ввели ограничения.