На Урале бывший директор Сысертского лесничества осужден за взятку

На Среднем Урале бывший директор Сысертского лесничества Юрий Петров осужден за получение взятки. Ему назначен штраф.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в августе 2024 года на тот момент директор лесничества Петров получил 100 тысяч рублей и другие подарки от руководителя коммерческой организации. По версии следствия, за это директор обеспечил покровительство по службе и попустительство при лесной охране арендуемых организацией лесных участков.

Сегодня, 23 марта, Сысертский районный суд назначил Юрию Петрову штраф в 1,5 млн рублей. Также он на 3 года лишен права занимать определенные должности. Кроме этого, суд конфисковал в доход государства сумму взятки (100 тысяч рублей) и денежные средства (1,4 тысячи рублей), являющиеся эквивалентом стоимости предметов, полученных в качестве взятки.

Как уточнили в прокуратуре, в отношении взяткодателя возбуждено отдельное уголовное дело.