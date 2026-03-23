Миру грозит катастрофа: поставки СПГ из Персидского залива могут полностью прекратиться

Мировая энергетическая безопасность под угрозой. Персидский залив, ключевой поставщик сжиженного природного газа (СПГ), может полностью прекратить экспорт в течение ближайших десяти дней. Последние танкеры с топливом уже покинули регион, пишет Financial Times.

Основная причина — остановка поставок из Катара, который обеспечивает пятую часть мирового производства СПГ. Экспорт прекращен вслед за блокировкой Ираном Ормузского пролива. Серьезный удар по производству нанесен ракетными обстрелами Ирана, что уже спровоцировало резкий скачок цен на газ в Азии и Европе.

Аналитики отмечают, что многие газовозы были загружены еще до начала войны, так что полный эффект от перебоев с поставками ощущается только сейчас. Странам-импортерам придется либо платить астрономические суммы за СПГ из США, либо искать альтернативные источники энергии, либо снижать потребление. А некоторые азиатские страны с ограниченными ресурсами уже предприняли меры для борьбы с дефицитом — ввели четырехдневную рабочую неделю.

Особенно уязвим к топливному кризису Пакистан, где почти весь импортный СПГ приходится на Катар. По словам главы Pakistan GasPort Икбала Ахмеда, терминалы в стране уже сократили работу до 1/6 от обычного уровня и могут полностью остановиться к концу месяца.

Накануне Иран пригрозил полным перекрытием Ормузского пролива в случае удара США по иранской энергетике.