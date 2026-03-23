Ученые разработали метод выявления рака по запаху кожи с помощью "электронного носа"

Специалисты из Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) вместе с коллегами из крупных научных центров создали необычный способ поиска онкологии. Они предложили определять болезнь по "аромату" кожи. Для этого исследователи используют "электронный нос" - сверхчувствительный прибор, который улавливает тончайшие запахи. Результаты своей работы команда опубликовала в "Журнале аналитической химии".

Ученые объясняют: кожа - это самый большой орган человека. Она постоянно выделяет в воздух разные летучие вещества. Когда человек заболевает, состав этих выделений меняется.

Обычно врачи ищут рак с помощью биопсии или сложных сканеров. Это долго, дорого и не всегда эффективно на ранних стадиях. Анализ дыхания тоже часто подводит, так как в пробы попадает лишняя "грязь" из воздуха. Поэтому исследователи из Воронежа и Москвы решили проверять кожу на предплечье. Прибор просто "вынюхивает" спирты, кетоны и другие маркеры болезни, не причиняя боли пациенту.

Профессор РАН Татьяна Кучменко подчеркивает, что врачи могут использовать этот гаджет прямо у кровати больного. Ему не нужны лаборатории или огромные установки. Внутри "носа" стоят особые датчики с наночастицами - квантовыми точками. Они мгновенно замечают изменения в кожных испарениях. Медики сравнивают эти данные с показателями здорового человека и быстро понимают, есть ли проблема.

Во время тестов ученые проверили здоровых добровольцев и пациентов онкодиспансеров. Оказалось, что болезнь угнетает биологические процессы, и это сразу отражается на запахе кожи. Исследователи учитывали все: пол, возраст, диету и даже настроение людей. Теперь научный коллектив собирается обследовать еще больше пациентов. Цель - составить точный каталог запахов для каждого вида рака.

Ранее ученые из Санкт-Петербурга и Великого Новгорода выяснили, что нейросеть Diagnocat находит проблемы с зубами быстрее и точнее опытных стоматологов. В ходе тестов искусственный интеллект анализировал снимки всего за 4 минуты вместо 25 и ошибался реже врачей с 13-летним стажем.