Telegraph: Британия беззащитна перед ударами Ирана

Британия ничего не может сделать против ударов иранских баллистических ракет по совместной британо-американской морской базе Диего-Гарсия. Об этом сообщает британская газета The Telegraph, которая со ссылкой на чиновника из минобороны называет ситуацию "ужасной" для королевства.

Уровень подготовки к перехвату баллистических ракет Британии "очень низок". Единственная линия обороны британцев – это шесть эсминцев, а вот наземных средств для перехвата баллистических и гиперзвуковых ракет у монархии очень мало. В итоге Лондон сильно зависит от союзников по НАТО. Удар по базе Диего-Гарсия - это "предупредительный выстрел". Сами ракеты будто бы все же были сбиты.

Как пишет The Wall Street Journal, это самый дальний зафиксированный пуск иранских ракет - около 4 тысяч километров. Блогер Юрий Подоляка отмечает, что этот удар Ирана стал для многих шоком, но только не для тех, кто следит за особенностями иранской ракетной программы и такой же программы КНДР. Он не исключает помощи Северной Кореи.

База Диего-Гарсия расположена на удаленном острове архипелага Чагос в Индийском океане и считается одним из ключевых военных узлов США в регионе. Отсюда действуют стратегические бомбардировщики, атомные подводные лодки и эсминцы с управляемыми ракетами.

