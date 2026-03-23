23 Марта 2026
Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Перми имеется 493 бомбоубежища: должно хватить на всех

В марте 2026 года жителей Перми готовы принять 493 защитных сооружения гражданской обороны (ЗС ГО), сообщает "Новый компаньон" со ссылкой на Пермское городское управление гражданской защиты.

Они предназначены для совместного укрытия населения в случае ЧС. Такого количества сооружений будет достаточно, чтобы принять всех жителей Перми, заверили издание в МКУ. Радиус сбора укрываемых до ЗС ГО, а при их отсутствии до "заглубленного помещения, приспособленного для укрытия населения", составляет не более одного километра.

Информацию о месте расположения заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства можно получить в управляющей компании (ТСЖ) по месту жительства, в территориальных органах администрации Перми, а также в отделах гражданской защиты МКУ "Пермское городское управление гражданской защиты" по тел. 212-17-17.

Защитными сооружениями гражданской обороны называют специальные сооружения, предназначенные для защиты населения, личного состава сил ГО, а также техники и имущества гражданской обороны от воздействий средств нападения противника в военное время и при ЧС мирного времени. Они должны обеспечивать защиту укрываемых от косвенного действия как обычных средств поражения, так и ядерных.

Теги: защитные сооружения гражданской обороны, ЧС


