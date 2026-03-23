Над Россией сбиты 249 беспилотников. Один из них врезался в столб и поджег поле

Над регионами России за прошедшую ночь сбиты 249 беспилотников.

Они сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом и акваторией Азовского моря, сообщает Минобороны России.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о том, что около 60 БПЛА уничтожено в Ленобласти менее, чем за сутки. Один из беспилотников при падении повредил опору ЛЭП в районе посёлка Ермилово Выборгского района. В месте падения на поле ведется тушение сухой травы. Отражение атаки продолжается.