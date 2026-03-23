Шпион в комнате: мошенники научились следить за людьми через умные колонки

23 Марта 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Роскомнадзор замедляет Telegram

Шпион в комнате: мошенники научились следить за людьми через умные колонки

Управление по борьбе с киберпреступностью ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупредило россиян о новой опасности. Хакеры все чаще взламывают умные колонки и голосовых ассистентов, чтобы следить за их владельцами. Эксперты из "Лаборатории Касперского" подтверждают, что преступники используют такие гаджеты как инструменты для прослушивания частных разговоров, пишет РИА Новости.

Сотрудники полиции советуют пользователям внимательно следить за работой своих устройств. Если колонка включается сама по себе без вашей команды, а в истории действий появляются чужие запросы, нужно сразу выключить гаджет из розетки или отключить его от интернета. Чтобы обезопасить дом от вмешательства посторонних, эксперты МВД рекомендуют придумать сложный пароль для учетной записи. Также владельцам стоит регулярно обновлять прошивку колонки и мобильные приложения до последних версий, так как разработчики закрывают в них дыры в безопасности, которыми пользуются мошенники.

Ранее сообщалось, что мошенники могут превратить умную колонку в шпионское устройство, если взломают аккаунт владельца или его смартфон через опасные ссылки. Эксперт Владимир Дащенко из Kaspersky предупреждает, что так преступники получают доступ к прослушке разговоров и даже к управлению умным домом.

Теги: мошенник, преступность, помощник


