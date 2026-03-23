Шпион в комнате: мошенники научились следить за людьми через умные колонки

Управление по борьбе с киберпреступностью ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупредило россиян о новой опасности. Хакеры все чаще взламывают умные колонки и голосовых ассистентов, чтобы следить за их владельцами. Эксперты из "Лаборатории Касперского" подтверждают, что преступники используют такие гаджеты как инструменты для прослушивания частных разговоров, пишет РИА Новости.

Сотрудники полиции советуют пользователям внимательно следить за работой своих устройств. Если колонка включается сама по себе без вашей команды, а в истории действий появляются чужие запросы, нужно сразу выключить гаджет из розетки или отключить его от интернета. Чтобы обезопасить дом от вмешательства посторонних, эксперты МВД рекомендуют придумать сложный пароль для учетной записи. Также владельцам стоит регулярно обновлять прошивку колонки и мобильные приложения до последних версий, так как разработчики закрывают в них дыры в безопасности, которыми пользуются мошенники.

Ранее сообщалось, что мошенники могут превратить умную колонку в шпионское устройство, если взломают аккаунт владельца или его смартфон через опасные ссылки. Эксперт Владимир Дащенко из Kaspersky предупреждает, что так преступники получают доступ к прослушке разговоров и даже к управлению умным домом.