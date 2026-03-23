Случай в Башкирии показывает низкий уровень работы опеки - депутат Филатова

То, что в Башкирии нашли 11-летнюю девочку, которой официально не существует, свидетельствуют прежде всего о низком уровне работы органов опеки, считает депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова.

Как сообщалось, Следственный комитет возбудил уголовное дело. У ребенка нет свидетельства о рождении, она нигде не числится и никогда не ходила в школу. Притом что о проблемах семьи, по словам местных жителей, известно давно. Это ставит вопросы к опеке, системе профилактики, школе, подразделению по делам несовершеннолетних и другим госорганам, отмечает депутат.

"Как получилось, что ребенок 11 лет жил, как "Маугли"? Мы постоянно слышим отчеты о "контроле неблагополучных семей", о "своевременном выявлении рисков" и другие красивые формулировки. Но подобные истории показывают, что система либо не работает, либо работает выборочно и в ручном режиме. На одном уровне – избыточное вмешательство в семьи. На другом – полное игнорирование", - написала Филатова.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сообщила, что взяла этот "дикий" случай под свой контроль.