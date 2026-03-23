Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Красноуфимске суд отказал в защите пенсионерке, продавшей часть коттеджа по "схеме Долиной"

В Красноуфимске суд столкнулся с делом, описываемым сейчас "схемой Долиной" - пенсионерка продала местному жителю жилплощадь, а позже отказалась съезжать, заявив, что ее обманули мошенники. В этот раз речь идет об 1/2 доли коттеджа.

Как рассказали в пресс-службе судов Свердловской области, в июне 2025 год Андрей (имя изменено) приобрел 1/2 доли коттеджа и долю в праве общедолевой собственности на земельный участок за 4 млн рублей. С продавцом он договорился, что ключи от квартиры ему будут переданы до 1 июля, однако ближе к сроку бывшая владелица Ольга (имя изменено) заявила, что стала жертвой мошенников, все 3 млн 953 тыс. рублей передала злоумышленникам, и теперь никуда съезжать не собирается. В материалах дела сказано, что 18 июня пенсионерка продала недвижимость и долю в земельном участке, договор был удостоверен нотариально, расчеты полностью произведены. Через три дня после перевода средств мошенникам было возбуждено уголовное дело, по которому пенсионерка признана потерпевшей.

В суд поступило сразу два иска от сторон: Андрей требовал выселить пенсионерку и обязать передать ему ключи. Ольга же - аннулировать сделку.

В суде представитель Ольги заявил, что та совершила сделку под диктовку звонивших. Злоумышленники убедили пенсионерку, что договор купли-продажи фиктивный и поможет спасти имущество от мошеннических посягательств. Покупатель, по ее версии, должен был вернуть покупку после оформления. Представитель Ольги настаивал на недействительности договора по статье 178 ГК РФ "Заблуждение" и указывал, что цена объекта была значительно ниже рыночной - 4 млн против 5,43 млн рублей согласно отчету.

Андрей же иск не признал и заявил, что увидел объявление о продаже, договорился о цене с самой владелицей, которая рассказала, что ей срочно нужно продать жилплощадь и переехать к дочери. Никаких сомнений в адекватности продавца у него не возникло, деньги были переданы в присутствии нотариуса.

Чтобы проверить вменяемость пенсионерки, были назначены две комплексные психолого-психиатрические экспертизы. Первая подтвердила отсутствие психических расстройств в юридически значимый период, а вторая, что Ольга могла понимать значение своих действий. Эксперты указали на индивидуальные особенности Ольги - ее доверчивость, подверженность влиянию в стрессовой ситуации, но не нашли оснований для вывода о неспособности руководить действиями

"В связи с этим, суд пришел к выводу, что договор соответствует закону, воля сторон на его совершение была явно выражена и зафиксирована у нотариуса. Заблуждение относительно мотивов (желание спасти квартиру от мошенников) и предполагаемых последствий (возврат имущества) не является основанием для признания сделки недействительной. Также суд отметил, что покупатель не знал и не должен был знать о манипуляциях в отношении продавца, недобросовестности с его стороны не установлено", - отметили в пресс-службе суда.

Так как регистрация перехода права собственности прошла, а бывшая собственница все еще была зарегистрирована в проданной квартире и не выезжала, суд обязал ее покинуть жилье и передать ключи и код от кодового замка новому владельцу. Встречный иск пенсионерки о признании сделки недействительной и возврате имущества отклонен полностью.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Теги: Красноуфимск, схема Долиной, коттедж, суд, продажа


