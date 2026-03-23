У корабля "Роскосмоса" во время полёта к МКС не раскрылась антенна

В госкорпорации "Роскосмос" подтвердил информацию о неполадках при полете российского космического корабля "Прогресс МС-33".

По информации Главной оперативной группы управления полётом российского сегмента международной космической станции, после выведения транспортного грузового корабля "Прогресс МС-33" одна из антенн системы КУРС осталась в нераскрытом положении. Антенна служит для обеспечения автоматической стыковки корабля и МКС.

Специалисты контролируют параметры полёта корабля и готовятся к стыковке космического корабля "Прогресс МС-33" на последнем этапе сближения в ручном телеоператорном режиме членами экипажа российского сегмента МКС. 24 марта космонавт Сергей Кудь-Сверчков выполнит стыковку грузовика со станцией.

"Ручное сближение кораблей к МКС регулярно отрабатывается космонавтами на тренировках при подготовке к полётам и является понятной работой", - приводит пресс-служба "Роскосмоса" слова начальника Центра подготовки космонавтов Олега Кононенко.

"Прогресс МС-33", на борту которого находится около 3 т продовольствия, топлива и расходных материалов, стартовал 22 марта с Байконура. На орбиту его вывела ракета-носитель "Союз-2.1а". Потом NASA сообщала, что после запуска одна из двух антенн системы автоматической стыковки аппарата с МКС перестала работать.