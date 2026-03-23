У корабля "Роскосмоса" во время полёта к МКС не раскрылась антенна

23 Марта 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Роскомнадзор замедляет Telegram

Наука и техника В России
Фото: roscosmos.ru

У корабля "Роскосмоса" во время полёта к МКС не раскрылась антенна

В госкорпорации "Роскосмос" подтвердил информацию о неполадках при полете российского космического корабля "Прогресс МС-33".

По информации Главной оперативной группы управления полётом российского сегмента международной космической станции, после выведения транспортного грузового корабля "Прогресс МС-33" одна из антенн системы КУРС осталась в нераскрытом положении. Антенна служит для обеспечения автоматической стыковки корабля и МКС.

Специалисты контролируют параметры полёта корабля и готовятся к стыковке космического корабля "Прогресс МС-33" на последнем этапе сближения в ручном телеоператорном режиме членами экипажа российского сегмента МКС. 24 марта космонавт Сергей Кудь-Сверчков выполнит стыковку грузовика со станцией.

"Ручное сближение кораблей к МКС регулярно отрабатывается космонавтами на тренировках при подготовке к полётам и является понятной работой", - приводит пресс-служба "Роскосмоса" слова начальника Центра подготовки космонавтов Олега Кононенко.

"Прогресс МС-33", на борту которого находится около 3 т продовольствия, топлива и расходных материалов, стартовал 22 марта с Байконура. На орбиту его вывела ракета-носитель "Союз-2.1а". Потом NASA сообщала, что после запуска одна из двух антенн системы автоматической стыковки аппарата с МКС перестала работать.

Теги: МКС, "Прогресс МС-33"


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

