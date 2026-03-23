Классика под надзором: книги Ремарка и Стейнбека промаркируют

Российские издатели начали наносить специальную маркировку на книги, в которых авторы упоминают наркотики. В список произведений, требующих особого оформления, попали даже знаменитые романы "Гэм" Эриха Марии Ремарка и "К востоку от Эдема" Джона Стейнбека. Об этом стало известно из отраслевого перечня, который изучили журналисты РИА Новости.

С 1 марта начали действовать поправки в закон "О наркотических средствах". Теперь государство предусматривает штрафы и уголовные сроки за распространение искусства с описанием наркотиков без предупреждения. Чтобы защитить себя от санкций и создать понятные правила игры, Российский книжный союз составил список изданий, на которые нужно наклеить предупреждающие знаки.

Новые требования затронули не только современных писателей вроде Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко или Стивена Кинга. Под действие закона попали и классики, если их книги перевели на русский язык после 1 августа 1990 года. Елена Бейлина из РКС объяснила, что старые советские переводы закон не трогает. Однако современные версии классики эксперты считают объектами, которые требуют обязательной пометки. Например, роман Ремарка "Гэм" попал в список из-за перевода 2017 года, а произведения Жана-Поля Сартра - из-за переизданий последних десяти лет.

Минцифры уже утвердило четкий порядок действий для книжных магазинов и издательств. Теперь на обложке должен появиться специальный знак и текстовое сообщение. Если книгу напечатали до осени 2025 года, на нее можно просто приклеить стикер. Также закон запрещает продавать такие произведения лицам младше 18 лет. Министерство подтвердило, что эти правила касаются всей художественной литературы, вышедшей после 1990 года, где описание запрещенных веществ является важной частью сюжета.

