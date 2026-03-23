Классика под надзором: книги Ремарка и Стейнбека промаркируют

23 Марта 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

Классика под надзором: книги Ремарка и Стейнбека промаркируют

Российские издатели начали наносить специальную маркировку на книги, в которых авторы упоминают наркотики. В список произведений, требующих особого оформления, попали даже знаменитые романы "Гэм" Эриха Марии Ремарка и "К востоку от Эдема" Джона Стейнбека. Об этом стало известно из отраслевого перечня, который изучили журналисты РИА Новости.

С 1 марта начали действовать поправки в закон "О наркотических средствах". Теперь государство предусматривает штрафы и уголовные сроки за распространение искусства с описанием наркотиков без предупреждения. Чтобы защитить себя от санкций и создать понятные правила игры, Российский книжный союз составил список изданий, на которые нужно наклеить предупреждающие знаки.

Новые требования затронули не только современных писателей вроде Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко или Стивена Кинга. Под действие закона попали и классики, если их книги перевели на русский язык после 1 августа 1990 года. Елена Бейлина из РКС объяснила, что старые советские переводы закон не трогает. Однако современные версии классики эксперты считают объектами, которые требуют обязательной пометки. Например, роман Ремарка "Гэм" попал в список из-за перевода 2017 года, а произведения Жана-Поля Сартра - из-за переизданий последних десяти лет.

Минцифры уже утвердило четкий порядок действий для книжных магазинов и издательств. Теперь на обложке должен появиться специальный знак и текстовое сообщение. Если книгу напечатали до осени 2025 года, на нее можно просто приклеить стикер. Также закон запрещает продавать такие произведения лицам младше 18 лет. Министерство подтвердило, что эти правила касаются всей художественной литературы, вышедшей после 1990 года, где описание запрещенных веществ является важной частью сюжета.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с Владимиром Путиным пообещал, что за ближайшие три года все российские школы полностью перейдут на единые государственные учебники по основным предметам. Старшеклассники уже учатся по новым пособиям, сейчас их получают ученики средних классов, а к 2028 году министерство завершит создание всей линейки книг.

