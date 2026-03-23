В "Роскосмосе" сменился глава центра подготовки космонавтов

Начальником центра подготовки космонавтов "Роскосмоса" стал Олег Кононенко – космонавт, Герой России, командир отряда космонавтов.

"Уверен, что опыт Олега Дмитриевича как космонавта и как управленца даст необходимые результаты", - заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

На счету Кононенко – пять космических полётов, семь выходов в открытый космос и 1 тыс. 111 суток совокупного присутствия на орбите. Это рекорд по пребыванию и работе человека в космосе, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".