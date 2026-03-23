Новых случаев пастереллеза в Новосибирской области нет уже 18 дней

23 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Новосибирская область
Фото: Накануне.RU

Новых случаев пастереллеза в Новосибирской области нет уже 18 дней

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников съездил в село Козиха – один их эпицентров уничтожения скота в регионе. Село находится на карантине, и не местным приезжать туда запрещено, однако для губернатора сделали исключение.

Губернатор назвал Козиху "самым крупным по количеству личных подсобных хозяйств из сел, которые оказались в сложной ситуации в связи с выявлением пастереллёза". Цель поездки – проверить строгость проведения карантинных мероприятий, проконтролировать организацию работы по приему граждан, оформлению необходимых документов, перечислению положенных выплат.

"Убедился, что эта работа ведётся активно. В здании администрации села организована работа: выплаты от управления ветеринарии, минсоцтруда, оформление необходимых справок", - написал губернатор в своём telegram-канале, уточнив, что деньги перечисляют в день обращения или на следующий.

Карантин в Козихе продлится до полного устранения источников инфекции, включая животных, корма, а также дезинфекцию территории.

"В рамках карантина запрещён въезд жителей не этого села, вывоз скота, мяса, молока и молочных продуктов. После снятия карантина пострадавшие жители смогут возобновить хозяйства и завести новое поголовье", - уточнил Травников.

Говоря о компенсациях, глава региона уточнил, что речь идёт о ежемесячных выплатах на каждого члена семьи в течение девяти месяцев, а также компенсации до 50% затрат на приобретение молодняка в случае восстановления личного подсобного хозяйства. Выплаты не влияют на право и размер других мер социальной поддержки, их не включают в общий доход семьи и не ограничивают их получение.

Коровы на ферме(2013)|Фото: Накануне.RU

Новых случаев заболевания пастереллёзом в области нет уже 18 дней.

"Однако расслабляться рано – необходимо постоянно инструктировать владельцев личных подсобных хозяйств о мерах ветеринарной безопасности, чтобы не допустить распространения заболевания. Наиболее пострадавшими оказались пять сел: Гнедухино Баганского района, Новоключи Купинского района, Чернокурья Карасукского МО, Козиха и Новопичугово Ордынского района", - написал губернатор, уточнив, что раздал подчинённым различные поручения о разработке мер поддержки тех, кто лишился скота.

За выходные дни 67 семьям перечислено около 17 млн руб. Всего с начала действия мер поддержки 180 семей получили более 57 млн руб. – социальные выплаты в связи с частичной утратой семейного дохода за первый месяц и компенсации за изъятый скот.

Теги: Андрей Травников, Козиха, скот


