Новых случаев пастереллеза в Новосибирской области нет уже 18 дней

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников съездил в село Козиха – один их эпицентров уничтожения скота в регионе. Село находится на карантине, и не местным приезжать туда запрещено, однако для губернатора сделали исключение.

Губернатор назвал Козиху "самым крупным по количеству личных подсобных хозяйств из сел, которые оказались в сложной ситуации в связи с выявлением пастереллёза". Цель поездки – проверить строгость проведения карантинных мероприятий, проконтролировать организацию работы по приему граждан, оформлению необходимых документов, перечислению положенных выплат.

"Убедился, что эта работа ведётся активно. В здании администрации села организована работа: выплаты от управления ветеринарии, минсоцтруда, оформление необходимых справок", - написал губернатор в своём telegram-канале, уточнив, что деньги перечисляют в день обращения или на следующий.

Карантин в Козихе продлится до полного устранения источников инфекции, включая животных, корма, а также дезинфекцию территории.

"В рамках карантина запрещён въезд жителей не этого села, вывоз скота, мяса, молока и молочных продуктов. После снятия карантина пострадавшие жители смогут возобновить хозяйства и завести новое поголовье", - уточнил Травников.

Говоря о компенсациях, глава региона уточнил, что речь идёт о ежемесячных выплатах на каждого члена семьи в течение девяти месяцев, а также компенсации до 50% затрат на приобретение молодняка в случае восстановления личного подсобного хозяйства. Выплаты не влияют на право и размер других мер социальной поддержки, их не включают в общий доход семьи и не ограничивают их получение.

Новых случаев заболевания пастереллёзом в области нет уже 18 дней.

"Однако расслабляться рано – необходимо постоянно инструктировать владельцев личных подсобных хозяйств о мерах ветеринарной безопасности, чтобы не допустить распространения заболевания. Наиболее пострадавшими оказались пять сел: Гнедухино Баганского района, Новоключи Купинского района, Чернокурья Карасукского МО, Козиха и Новопичугово Ордынского района", - написал губернатор, уточнив, что раздал подчинённым различные поручения о разработке мер поддержки тех, кто лишился скота.

За выходные дни 67 семьям перечислено около 17 млн руб. Всего с начала действия мер поддержки 180 семей получили более 57 млн руб. – социальные выплаты в связи с частичной утратой семейного дохода за первый месяц и компенсации за изъятый скот.