На Урале вынесен приговор вандалу, закидавшему камнями полицейский участок

На Среднем Урале вынесен приговор по делу о нападении на полицейский участок. Вандал отделался обязательными работами.

Напомним, все случилось поздним вечером 28 июля прошлого года. Пьяный 18-летний молодой человек проходил мимо здания, в котором дислоцируется опорный пункт участковых отдела полиции МО МВД "Верхнепышминский". Уралец бросил в него несколько камней, разбив окна, после чего скрылся. Однако вскоре к нему нагрянули силовики, и он был задержан.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, сам фигурант полностью признал свою вину. По его ходатайству уголовное дело было рассмотрено в особом порядке – без поведения судебного разбирательства.

Верхнепышминский городской суд квалифицировал действия уральца как вандализм. Ему назначено 320 часов обязательных работ. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в Свердловском областном суде.