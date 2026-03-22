Задержаны еще двое соучастников разбойного нападения с убийством в Москве

Задержаны еще двое фигурантов уголовного дела об убийстве московской предпринимательницы, сообщается в Telegram-канале СУ СКР по Москве.

Фигуранты исполняли роль курьеров и передали другим злоумышленникам часть имущества, похищенного в квартире убитой на Строгинском бульваре.

Уточняется, что молодые люди 2005 и 2007 годов рождения были задержаны в Московской области.

Ранее в Москве была задержана предполагаемая соучастница убийства предпринимателя, в котором обвиняют 20-летнего футболиста Даниила Секача.

Следствие считает, что 13 марта Секач вооружился болгаркой, ломом, кувалдой и иными предметами и пришел в квартиру дома на Строгинском бульваре, где находилась 16-летняя дочь хозяйки квартиры, также введенная в заблуждение мошенниками.

Полагая, что участвует в оперативных мероприятиях правоохранительных органов, подозреваемый начал вскрывать сейф. Девочка вышла из квартиры, чтобы задержать маму и сообщить ей, что в квартире работает сотрудник спецслужб. Однако женщина, услышав о происходящем, зашла в квартиру, чтобы остановить преступника. По указанию мошенников парень потребовал от женщины код сейфа, напал на нее, избил и нанес несколько ударов ножом. Потерпевшая погибла на месте происшествия. После убийца вскрыл сейф, похитил из него более $2 тыс. и иные ценности. По указанию кураторов фигурант выкинул все похищенное в открытое окно. На следующий день мошенники разрешили футболисту отпустить несовершеннолетнюю дочь потерпевшей и самому покинуть квартиру.