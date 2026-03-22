Губернатор: Новосибирцам выплатили более 45 млн рублей за изъятие скота

В Новосибирской области 126 семей получили более 45 млн рублей после изъятия скота из-за вспышки пастереллеза. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников.

"Это социальные выплаты в связи с частичной утратой семейного дохода за первый месяц и компенсации за изъятый скот. Только за вчерашний вечер перечислено 6 607 360 рублей", - написал губернатор в Max.

Он заверил, что все запланированные меры поддержки будут выполнены.

Травников добавил, что изъятие зараженного скота продолжается в двух селах Ордынского района – Новопичугово и Козиха. "Я дал поручение министерству сельского хозяйства региона и управлению ветеринарии подготовиться к оказанию помощи жителям в проведении зачистки и дезинфекции хозяйственных помещений, приобретению необходимых дезинфицирующих средств, а также к организации сбора заявок на приобретение молодняка для тех, кто решит восстановить личное подсобное хозяйство", - сообщил глава региона.

Напомним, в России ширится история с загадочным "особо опасным заболеванием". Массовые забои сельхозживотных фиксируются во многих регионах - от Якутии до Пензенской области. В личных подсобных хозяйствах Новосибирской области и Алтайского края уничтожены тысячи коров. Для многих семей свое хозяйство — единственный источник пропитания, работы в деревнях мало и на всех не хватает. Власти заявляют о вспышке бешенства и пастереллеза, но жителям непонятно, на каком основании у них изымают скот.