Губернатор: Новосибирцам выплатили более 45 млн рублей за изъятие скота

22 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Общество Сибирский ФО В России Новосибирская область
Фото: Накануне.ru

Губернатор: Новосибирцам выплатили более 45 млн рублей за изъятие скота

В Новосибирской области 126 семей получили более 45 млн рублей после изъятия скота из-за вспышки пастереллеза. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников.

"Это социальные выплаты в связи с частичной утратой семейного дохода за первый месяц и компенсации за изъятый скот. Только за вчерашний вечер перечислено 6 607 360 рублей", - написал губернатор в Max.

Он заверил, что все запланированные меры поддержки будут выполнены.

Травников добавил, что изъятие зараженного скота продолжается в двух селах Ордынского района – Новопичугово и Козиха. "Я дал поручение министерству сельского хозяйства региона и управлению ветеринарии подготовиться к оказанию помощи жителям в проведении зачистки и дезинфекции хозяйственных помещений, приобретению необходимых дезинфицирующих средств, а также к организации сбора заявок на приобретение молодняка для тех, кто решит восстановить личное подсобное хозяйство", - сообщил глава региона.

Корова на ферме(2012)|Фото: Накануне.RU

Напомним, в России ширится история с загадочным "особо опасным заболеванием". Массовые забои сельхозживотных фиксируются во многих регионах - от Якутии до Пензенской области. В личных подсобных хозяйствах Новосибирской области и Алтайского края уничтожены тысячи коров. Для многих семей свое хозяйство — единственный источник пропитания, работы в деревнях мало и на всех не хватает. Власти заявляют о вспышке бешенства и пастереллеза, но жителям непонятно, на каком основании у них изымают скот.

Теги: скот, новосибирская область, изъятие скота, травников


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети