Иран пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре США на Ближнем Востоке

Иран пообещал ударить по американским энергообъектам на Ближнем Востоке в ответ на аналогичные действия США. Об этом сообщило агентство Reuters на Объединенное командование Вооруженных сил ИРИ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив в течение 48 часов, то "американские военные уничтожат все иранские электростанции". По его словам, начнут они с самой крупной.

Накануне в Вашингтоне еще раз подтвердили, что военная операция США против Ирана может продлиться несколько недель.