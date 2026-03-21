В Башкирии 11-летняя девочка никогда не ходила в школу: СК возбудил дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после появления информации об 11-летней девочке из Башкирии, которая никогда в жизни не посещала школу.

Ранее из СМИ стало известно, что девочка из села Вавилово в Уфимском районе ни разу не ходила в школу и вообще не имеет документов. Как сообщили Накануне.RU в СК России по республике Башкортостан, ребенок воспитывается многодетной матерью и является младшим в семье. Установлено, что 11-летняя девочка официально не зарегистрирована, действительно не имеет документов и не посещает образовательное учреждение.

"По словам местных жителей, дети предоставлены сами себе, проживают в неудовлетворительных бытовых условиях, а должностные лица органов системы профилактики не принимают мер по защите прав несовершеннолетних", - отметили в СК.

Возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Сейчас проводится расследование.

