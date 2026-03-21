Бастрыкину доложат по инциденту с падением ребенка в люк с водой в Карелии
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по инциденту с ребенком в республике Карелия.
Как сообщили Накануне.RU в СКР, стало известно, что в Карелии ребенок провалился в открытый люк, который полностью был покрыт водой. Выбраться ему помогли прохожие. В результате инцидента малолетний не пострадал.
Следственный комитет начал проверку по ситуации. Как отметили в ведомстве, речь может идти о статье 293 УК РФ "Халатность". Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки и уже установленных обстоятельствах.
Напомним, ранее Бастрыкин потребовал ускорить расследование гибели мужчины на заводе в Свердловской области.