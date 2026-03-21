Студенческий фестиваль ГТО объединил молодых астраханцев

В мероприятии, приуроченное ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, присоединили активные молодые астраханцы. Об этом сообщает министерство физической культуры и спорта Астраханской области.

Участники продемонстрировали хорошую физподготовку, выполняя нормативы комплекса ГТО: испытания на силу, выносливость, гибкость и скорость. Многие участники показали высокие результаты.

«Такие мероприятия не только развивают физические качества, но и формируют командный дух, объединяют молодёжь вокруг ценностей здорового образа жизни»,— отметила глава минспорта Астраханской области Нина Ивашкина.

По итогам соревнований первое место заняла команда Астраханского государственного медуниверситета, второе место — команда Астраханского госуниверситета им. В. Н. Татищева, третье место — Астраханский филиал Саратовской государственной юридической академии.