Сборная Свердловской области выиграла женскую эстафету на чемпионате России по биатлону

Женская сборная Свердловской области стала победителем эстафеты на чемпионате России по биатлону, который в 2026 году проходит в Тюмени.

Гонка состоялась сегодня, 21 марта. Как сообщили Накануне.RU в Союзе биатлонистов России, в составе свердловской команды победу одержали Ирина Казакевич, Инна Терещенко, Анастасия и Наталия Шевченко.

Чемпионат России-2026. Тюмень. Женщины. Эстафета 4 х 6 км

1. Свердловская область (Казакевич, Терещенко, А. Шевченко, Н. Шевченко) - 1:15:35.1 (1+7).

2. Московская область (Зырянова, Резцова, Шевнина, Халили) +1:17.2 (1+14).

3. Красноярский край (Григорьева, Коваленко, Максимович, Томшина) +2:28.3 (0+5).

Напомним, чемпионат России по биатлону-2026 проходит с 14 по 22 марта в тюменском центре "Жемчужина Сибири". Сообщалось, что регион полностью готов к проведению соревнований.