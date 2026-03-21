Росавиация: в трех российских аэропортах сняты ограничения на полеты

В трех аэропортах России сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом Накануне.RU сообщили в Росавиации.

Ограничения на полеты вводились в субботу, 21 марта, в аэропортах Внуково (Москва) и Волгограда. Также ограничения еще с пятницы действовали в аэропорту Калуги.

"Аэропорты Внуково, Калуга (Грабцево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении Росавиации.

По данным ведомства, также ограничения сняты в аэропорту Волгограда. Уточняется, что их вводили для обеспечения безопасности полетов.