По лесовосстановлению Кировская область в числе лидеров в стране

На цели по восстановлению лесов в регионе в 2025 году было направлено 245 млн рублей, в том числе по федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».

Как сообщил министра лесного хозяйства Андрей Тететерин в День леса 21 марта, Кировская область - один из лидеров европейской части России по запасам древесины.

Министр добавил, что план по лесовосстановлению в 2025 году выполнен на 100%, заготовлено семян 3,9 тонны вместо, что превышает плановую цифру в 1,9 тонн.

В 2026 году в Кировской области сформируют еще почти 40 тысячи га нового леса, что более, чем на 3 тысячи га превышает объемы 2025 года.

"Посадка деревьев проходит там, где лес самостоятельно восстановиться не может. В 2025 году таким способом мы высадили сеянцы на площади 3,6 тыс. га. При этом основной процесс возобновления лесов - естественный, природный. Для этого специалисты сохраняют подрост, ухаживают за ним, создают условия для прорастания семян с соседних деревьев, убирают то, что мешает молодой поросли. В 2025 году таким способом восстановлено 32,5 тыс. гектаров", - сказал министр.

В регионе работы по лесовосстановлению проводят специалисты областной «Лесоохраны» и более 600 арендаторов лесных участков. Контроль за состоянием лесов осуществляют на земле и с неба - работают 37 дронов. Для контроля рубки лесов и их восстановления помогают проводить спутники Роскосмоса

"Лесовосстановление – важнейший этап развития лесной отрасли. Мы не только выполняем планы, но и делаем процесс максимально прозрачным. Любой житель области может быть уверен: лес, который вырубают, – восстанавливают. Да, на месте вырубленных деревьев новый лес вырастет через 60-80 лет. И поэтому работу ведем уже сейчас – чтобы у наших детей и внуков тоже был настоящий хороший лес", – отметил Андрей Тетерин.

Он также пояснил, что восстановление леса предполагается проведение целого комплекса работ, который длится годами. Специалисты обследуют участки, готовя почву и затем высаживают саженцы.