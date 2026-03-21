В Уфе сбитые беспилотники упали на строящийся дом

В ходе очередной атаки БПЛА на Башкортостан два из них упали на строящийся дом. Об этом в субботу сообщил глава республики Радий Хабиров.

Как рассказал он в своем Telegram-канале, беспилотники были сбиты в районе нефтеперерабатывающих заводов Уфы. Два из них упали на строящийся дом в микрорайоне Затон, в результате произошло возгорание утеплителя.

"Прибывшие пожарные МЧС оперативно ликвидировали огонь. Два строителя получили легкие травмы, госпитализация не потребовалась", - уточнил Хабиров.

Ранее на этой неделе ночной атаке украинских беспилотников подвергся Краснодарский край.