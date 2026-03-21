Игорь Седов: Личные приемы граждан — это возможность напрямую услышать проблемы людей и помочь

В ходе приема к Игорю Седову обратилась Татьяна И., жительница дома по улице Савушкина в Астрахани. Она рассказала о проблеме, связанной с аварийным состоянием тротуарной дороги, ведущей к Детской школе искусств им. М.П. Максаковой. Также астраханка подняла вопрос о благоустройстве дворовой территории.

"В ближайшее время организуем совместный выезд на место с представителями управления дорожного хозяйства и транспорта, а также городского управления коммунального хозяйства и благоустройства. Будем разбираться на месте и искать пути решения", - сказал Игорь Седов.

Жительница Ленинского района областной столицы Любовь К. обратилась с проблемой переселения из ветхого аварийного жилья.

Председатель Астраханской городской Думы отметил, что ситуация непростая и требует вмешательства.

"Взял вопрос на личный контроль, подготовлю запросы в соответствующие инстанции, чтобы получить полную информацию и понять, какое содействие можно оказать", - сообщил Игорь Седов.

Почетный ветеран сферы воспитания и образования Жаннет Григорьевна пожаловалась на постоянное нарушение тишины соседями, что для пожилого человека особенно тяжело.

Депутат направил соответствующий запрос в правоохранительные органы.

"Личные приемы — это возможность напрямую услышать проблемы людей и помочь там, где это в моих силах. Каждое обращение держу на контроле до полного решения", - прокомментировал председатель Астраханской городской Думы.