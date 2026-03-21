Игорь Седов: Личные приемы граждан — это возможность напрямую услышать проблемы людей и помочь

21 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Астраханская область
Фото: t.me/igorsedow

Игорь Седов: Личные приемы граждан — это возможность напрямую услышать проблемы людей и помочь

В ходе приема к Игорю Седову обратилась Татьяна И., жительница дома по улице Савушкина в Астрахани. Она рассказала о проблеме, связанной с аварийным состоянием тротуарной дороги, ведущей к Детской школе искусств им. М.П. Максаковой. Также астраханка подняла вопрос о благоустройстве дворовой территории.

"В ближайшее время организуем совместный выезд на место с представителями управления дорожного хозяйства и транспорта, а также городского управления коммунального хозяйства и благоустройства. Будем разбираться на месте и искать пути решения", - сказал Игорь Седов.

(2026)|Фото: t.me/igorsedow

Жительница Ленинского района областной столицы Любовь К. обратилась с проблемой переселения из ветхого аварийного жилья.

Председатель Астраханской городской Думы отметил, что ситуация непростая и требует вмешательства.

"Взял вопрос на личный контроль, подготовлю запросы в соответствующие инстанции, чтобы получить полную информацию и понять, какое содействие можно оказать", - сообщил Игорь Седов.

Почетный ветеран сферы воспитания и образования Жаннет Григорьевна  пожаловалась на постоянное нарушение тишины соседями, что для пожилого человека особенно тяжело.

(2026)|Фото: t.me/igorsedow

Депутат направил соответствующий запрос в правоохранительные органы. 

"Личные приемы — это возможность напрямую услышать проблемы людей и помочь там, где это в моих силах. Каждое обращение держу на контроле до полного решения", - прокомментировал председатель Астраханской городской Думы.

Теги: игорь седов, личный прием граждан, председатель астраханской городской думы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети