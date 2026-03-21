Господдержка позволила астраханскому предприятию запустить производство материалов для АПК

Резидент астраханской особой экономической зоны (ОЭЗ) «Лотос» ООО «Гекса-Лотос» при участии Фонда развития промышленности (ФРП) запустило автоматизированное производство синтетических тканых материалов.

«С привлечением средств федерального и регионального ФРП мы запустили третью очередь производственного комплекса. Новое оборудование позволяет выпускать востребованную на российском рынке продукцию — двухслойные затеняющие сетки шириной до 12 метров. Наибольшую эффективность показывает их применение в растениеводстве южных регионов: без укрытия полей или садов потери агропродукции могут составлять до 30% урожая», — отметил директор ООО «Гекса-Лотос» Александр Кочетков.

Инвестиции в проект превысили 210 млн рублей, из них 135 млн рублей предоставил федеральный ФРП, ещё 15 млн — ФРП Астраханской области. Вложения компании составили 60 млн рублей. Финансирование предоставлено по федерально-региональной программе «Проекты развития».

По оценкам ООО «Гекса-Лотос», доля зарубежной продукции в соответствующем сегменте отечественного рынка составляет около 22%. Благодаря реализации проекта предприятие сможет занять до 16% рынка, снизив долю импорта. Уровень локализации продукции составляет 100%. Основные материалы — полипропилен и полиэтилен. Затеняющие сетки подходят для использования в течение нескольких сезонов, после чего могут быть переработаны в новые материалы.

«Совместный заём, предоставленный федеральным и региональным ФРП и направленный на закупку оборудования, — не первый опыт сотрудничества с компанией „Гекса-Лотос“. В 2022 году ФРП Астраханской области предоставил „Гекса-Лотос“ заём на 40,5 млн рублей для строительства здания третьего цеха. Благодаря вводу его в эксплуатацию общая мощность предприятия выросла в три раза — с 6 до 18,5 млн кв. м геотекстиля в год», — сообщила директор ФРП региона Ирина Кожеурова.

Для запуска новых производственных инициатив ФРП предоставляет льготные займы до 75 млн рублей. Финансирование предоставляется в рамках федерального проекта «Выбирай своё» партии «Единая Россия». Цель проекта — обеспечение продовольственной и технологической безопасности, поддержка производителей, способствующих импортозамещению.