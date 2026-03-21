В Магнитогорске со стрельбой задержали пьяного водителя "Фольксвагена"

В Магнитогорске полицейские применили табельное оружие для остановки нетрезвого водителя.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, все произошло в ночное время на улице Советской, когда дорожно-патрульной службой был замечен автомобиль "Фольксваген Поло". Требование инспекторов ДПС об остановке водитель проигнорировал. Вместо этого он продолжил движение и увеличил скорость, пытаясь скрыться.

Поскольку водитель совершал опасные маневры, создавая угрозу безопасности других участников движения, инспекторы решили применить табельное оружие. После предупредительного выстрела нарушитель продолжил опасную езду. Тогда огонь был открыт по колесам иномарки.

После стрельбы и остановки авто водитель попытался скрыться пешком, но был задержан сотрудниками полиции. Им оказался мужчина 1988 года рождения. Он был пьян.

Возбуждено сразу несколько административных дел. Нарушитель водворен в помещение для задержанных. За неповиновение законному распоряжению полиции суд назначил ему 10 суток ареста.