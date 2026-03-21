Главный тренер "Балтики" дисквалифицирован на четыре матча РПЛ

Главный тренер калининградской "Балтики" Андрей Талалаев дисквалифицирован на четыре матча Российской Премьер-лиги.

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, решение об этом принято на заседании контрольно-дисциплинарного комитета, состоявшемся в пятницу, 20 марта.

Напомним, инцидент произошел в матче 21-го тура РПЛ против московского ЦСКА, который балтийцы выиграли 1:0. В самом конце встречи Талалаев выбил ушедший в аут мяч на трибуны, чем спровоцировал недовольство армейцев. Дело закончилось потасовкой с участием обеих команд. В итоге Андрей Талалаев и главный тренер ЦСКА Фабио Челестини получили прямые красные карточки и были удалены.

Накануне КДК вынес решение: за вмешательство в ход матча, рецидив оскорбительного поведения в отношении соперника и провокационные действия, которые создали угрозу нарушения общественного порядка на стадионе, дисквалифицировать Талалаева на четыре матча РПЛ и оштрафовать его на 300 тысяч рублей. Санкция принята с учетом автоматической дисквалификации.

Что касается Челестини, за неспортивное поведение главного тренера ЦСКА оштрафовали на 100 тысяч рублей. Также принято решение не применять к Фабио дополнительную дисквалификацию, помимо автоматической.

Таким образом, наставник армейцев пропустит игру против махачкалинского "Динамо". А Талалаев не сможет помочь "Балтике" в матчах с "Сочи", тем же "Динамо", а также командами из Нижнего Новгорода и Краснодара.