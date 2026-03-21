21 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Фото: Накануне.RU

Клиенты ВТБ смогут получить скидку при покупке товаров на Яндекс Маркете

ВТБ планирует активно расширять партнерские проекты с крупнейшими экосистемами. С 19 марта клиенты ВТБ могут оплачивать покупки на Яндекс Маркете картами банка и получать скидки на товары.

Клиенты ВТБ смогут получить скидку при покупке товаров на Яндекс Маркете – размер выгоды может достигать 50%. Скидка рассчитывается индивидуально. Для ее получения действующим клиентам банка достаточно привязать карту ВТБ к своему аккаунту на маркетплейсе и использовать ее при покупке. Клиенты других банков также смогут воспользоваться выгодой на Яндекс Маркете, оформив карту ВТБ. В среднем пользователи могут сэкономить несколько тысяч рублей ежемесячно за свои привычные траты. 

«В рамках новой стратегии розничного бизнеса ВТБ активно идет в партнерства с ключевыми игроками российского рынка. Яндекс – одна из крупнейших компаний, сотрудничество с которой предоставит клиентам как новые сервисы, так и новые цифровые продукты. Один из первых проектов, который будет доступен нашим клиентам – это проект с Яндекс Маркетом. В этом году список совместных инициатив ВТБ и Яндекса будет расширяться, мы также планируем запуск партнерских проектов с лидерами рынка в других отраслях», — отметила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова. 

 

Теги: втб, яндекс маркет, скидки, клиенты, маркетплейс


