Клиенты ВТБ смогут получить скидку при покупке товаров на Яндекс Маркете

ВТБ планирует активно расширять партнерские проекты с крупнейшими экосистемами. С 19 марта клиенты ВТБ могут оплачивать покупки на Яндекс Маркете картами банка и получать скидки на товары.

Клиенты ВТБ смогут получить скидку при покупке товаров на Яндекс Маркете – размер выгоды может достигать 50%. Скидка рассчитывается индивидуально. Для ее получения действующим клиентам банка достаточно привязать карту ВТБ к своему аккаунту на маркетплейсе и использовать ее при покупке. Клиенты других банков также смогут воспользоваться выгодой на Яндекс Маркете, оформив карту ВТБ. В среднем пользователи могут сэкономить несколько тысяч рублей ежемесячно за свои привычные траты.

«В рамках новой стратегии розничного бизнеса ВТБ активно идет в партнерства с ключевыми игроками российского рынка. Яндекс – одна из крупнейших компаний, сотрудничество с которой предоставит клиентам как новые сервисы, так и новые цифровые продукты. Один из первых проектов, который будет доступен нашим клиентам – это проект с Яндекс Маркетом. В этом году список совместных инициатив ВТБ и Яндекса будет расширяться, мы также планируем запуск партнерских проектов с лидерами рынка в других отраслях», — отметила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.