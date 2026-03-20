Эксперты ВТБ считают, что розничный рынок сохранит тенденцию «кредитной оттепели»

Решение ЦБ РФ по ключевой ставке задает четкий вектор на дальнейшее оживление кредитной активности на розничном рынке. По оценкам ВТБ, в первом квартале выдачи кредитов физлицам в России могут составить порядка 2,3 трлн рублей. Рост – более чем на 50% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Одновременно сохраняется и тренд на накопления, особенно по «длинным» вкладам и накопительным счетам.

С начала года ВТБ уже улучшил ставки по рыночной ипотеке более чем на 3 п.п. и сократил минимальный первоначальный взнос до 20,1% для всех клиентов с подтвержденным доходом. В этом году банк трижды снижал ставки по кредитам наличными – сейчас они составляют от 10,5%, а автокредиты уже предоставляются по ставке от 0,01%. Дальнейшие решения ВТБ будет принимать с учетом риторики регулятора и рыночных изменений.

Параллельно со снижением ставок по кредитам продолжит меняться и ситуация на рынке накоплений. Учитывая тренд на смягчение политики регулятора, банки могут начать снижать доходность по депозитам. Это стимулирует вкладчиков фиксировать текущие высокие ставки: сейчас гораздо выгоднее переходить на длинные депозиты сроком от года, чтобы сохранить доходность на будущее. Для краткосрочных стратегий сохраняет актуальность накопительные счета, ставка по которым в ВТБ сохраняется на уровне 16%. По итогам года ВТБ ожидает рост общего объема пассивов на 10%.

«Снижение ключевой ставки стимулирует активность розничного рынка. Банки усиливают конкуренцию за заемщиков, не только снижая ставки, но и возвращая программы рефинансирования. Для клиентов это – возможность сэкономить и позволить себе покупки в разгар весеннего сезона. Наряду с возможностью «купить» актуальность сохраняет и тренд на «копить». Ставки по вкладам продолжают опережать инфляцию, особенно – на длинные сроки, а накопительные счета уже укрепились в качестве народного «электронного кошелька» с дополнительной выгодой», - комментирует старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.