21 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: фонд святой Екатерины

Американский актер Чак Норрис умер в возрасте 86 лет

Американский актер Чак Норрис умер в возрасте 86 лет, сообщают РИА Новости. Обстоятельства его смерти не раскрываются.

Накануне портал TMZ сообщил, что Норриса госпитализировали на Гавайях. По данным источников, актер тренировался на острове, разговаривал по телефону с другом, был в хорошем расположении духа и даже шутил, однако вскоре ему потребовалась немедленная медицинская помощь.

Чак Норрис (настоящее имя — Карлос Рей Норрис) родился 10 марта 1940 года в Оклахоме. Получил известность как исполнитель ролей в различных боевиках, в частности в телесериале "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски".

Большую часть времени посвятил изучению боевых искусств и тренерской работе. В 1965 году выиграл чемпионат Лос-Анджелеса по карате, а в 1968-м стал чемпионом мира по профессиональному карате в среднем весе и удерживал этот титул последующие шесть лет. Он стал первым американцем, получившим черный пояс и восьмой дан по тхэквондо.

В кино Норрис дебютировал в 1968 году с эпизодической ролью в фильме "Команда разрушителей". Первой значимой стала роль злодея Кольта в ленте "Путь дракона" с Брюсом Ли в 1972 году.

Актер снялся и в таких картинах, как "Черные тигры" (1978), "Октагон" (1980), "Око за око" (1981), "Безмолвный гнев" (1982), "Одинокий волк МакКуэйд" (1983), "Без вести пропавшие"(1984), "Без вести пропавшие — 2" (1985) и "Брэддок: Без вести пропавшие — 3" (1988), "Отряд "Дельта" (1986), "Отряд "Дельта" — 2: колумбийский связной" (1990), "Уокер, техасский рейнджер" (1993-2001), "Человек президента" (2000) и "Человек президента: линия на песке" (2002), "Обитель дьявола" (2003), "Вышибалы" (2004), "Уокер, техасский рейнджер: Испытание огнем" (2005), "Неудержимые-2" (2012).

Норрис стал не только известным актером и мастером боевых искусств, но и автором нескольких книг в жанре автобиографии. Среди них "Тайная сила внутри нас. Дзэн‑решения реальных проблем", "Всем бедам назло", "Патриотизм черного пояса: Как вновь пробудить Америку".

