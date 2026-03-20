В совещании также приняли участие председатель Правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, заместитель председателя совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Обсуждались вопросы развития системы Министерства внутренних дел. Глава государства заслушал доклады секретаря Совбеза Сергея Шойгу и министра финансов Антона Силуанова.

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.



