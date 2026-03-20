Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Волгоградской области

Самолет АН-2 совершил жесткую посадку на взлетно-посадочной полосе в городе Камышин Волгоградской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры

Инцидент произошел сегодня, 20 марта.

Волгоградский транспортный прокурор выехал на место происшествия, обстоятельства и причины которого устанавливаются. Транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.