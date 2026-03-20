21 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

В России предложили создать единый реестр домашних собак

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил в Следственный комитет РФ предложения по предотвращению случаев нападений собак на людей. А именно - создать единый реестр домашних собак и обязать владельцев всех собак в нем регистрироваться, сообщили Накануне.RU в СПЧ.

Реестр может быть объединен с порталом Госуслуг и частными регистрами, которые есть в распоряжении кинологических организаций. Представители Минцифры России поддержали создание такого реестра при условии выделения необходимых бюджетных средств на его создание и поддержку.

Регистрация собак должна быть сопряжена с их обязательным чипированием. Для уязвимых категорий граждан можно предусмотреть льготы по оплате чипирования. Что касается сельской местности, то предусмотреть ввод чипирования и регистрации для населенных пунктов, где проживает от 10 тысяч человек.

Для внедрения регистрации собак будет введен некий переходный период, после которого физических и юридических лиц за содержание собак без регистрации будет введена ответственность. Также предлагается сформировать механизм "черных списков" недобросовестных заводчиков собак.

Требование о создании площадок для выгула и дрессировки собак должно стать обязательным для застройщиков.

В СПЧ напомнили, что на днях оказавшийся без присмотра пес вцепился в лицо пятилетнему ребенку в Реутове, спасать его пришлось полицейским, а СК РФ завел дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

"Совет разработал рекомендации совместно с Российской кинологической федерацией и другими экспертами еще в 2023 году, мы направляли их в Правительство и Госдуму. Причем в парламент - даже несколько раз. К сожалению, этот вопрос по-прежнему не решается и даже игнорируется. Рассчитываю, что Александр Иванович поддержит нас в этом направлении, поскольку ему известен масштаб проблемы. Особо подчеркну: у нас фактически нет ответственности за выброс собак на улицу. К слову, в других странах эту проблему успешно решают: штрафы за выброс собаки достигают даже нескольких миллионов рублей в переводе на наши деньги, а есть и уголовная ответственность. Наши люди должны осознать, что большая собака - это большая ответственность!", - заявил глава СПЧ.

Теги: собаки, реестр, чипирование


