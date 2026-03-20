Изъято в доход государства имущество экс-главы южноуральского управления Роспотребнадзора

В Челябинске изъято в доход государства имущество экс-руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Семёнова и его семьи. Его общая стоимость – 400 млн руб.

Он совмещал госслужбу и бизнес. За деньги, полученные через коррупцию, он купил шесть квартир, три жилых дома, 18 участков, 12 нежилых помещениях общей площадью 25 тыс. "квадратов" в Москве, Московской и Челябинской областях, а также 17 транспортных средствах.

В итоге Генпрокуратура обратилась в суд, требуя изъять это имущество. Иск удовлетворён, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.